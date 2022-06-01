Шотландия – Украина 01.05.2022 Чемпионат Мира-2022, прогноз на футбольный матч

В среду, 1 июня, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» встретятся сборные команд Шотландии и Украины в рамках полуфинала квалификации плей-офф к ЧМ-2022. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

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Футбольная сборная Шотландии

Сборная команда Шотландии в групповом турнире к Чемпионату Мира 2022 года заняла вторую строчку в группе F. В 10 сыгранных встречах они набрали 23 очка и всего на 4 балла отстали от первой Дании. А вот от 3 и 4 Израиля и Австрии соответственно, удалось оторваться на 7 баллов. В 10 матчах группового турнира им удалось выиграть в семи, 2 раза они сыграли вничью и лишь 1 раз они проиграли, это было в гостевом матче с Данией (0:2).

После поражения от Дании им удалось выиграть в 6 матчах кряду и при этом они пропустили 2 гола лишь в одном матче против Израиля, когда обыграли их (3:2). А в последнем туре и вовсе им удалось нанести единственно поражение лидеру группы – Дании (2:0) , где по голу удалось забить в каждом из таймов.

В 2022 году Шотландия сыграла 2 товарищеских матча, в которых сыграла вничью. Сначала была домашняя встреча с Польшей, которая закончилась со счетом (1:1), где победа была упущена в концовке встречи, после удара с пенальти в исполнении Пентека на 94 минуте матча. А следом была выездная игра с Австрией, в которой счет был (2:2) и очень близки были шотландцы к победе и вели с разницей в 2 гола, но в концовке расслабились и пропустили 2 мяча (на 75 и 82 минуте).

Футбольная сборная Украины

Сборная Украины в отборочном квалификационном турнире к ЧМ-2022 заняла второе место в группе D. Вторая строчка им далась непросто, всего лишь на 1 балл они опередили Финляндию. Всего же они набрали 12 очков в 8 матчах и на 6 очков отстали от первой Франции. Украинская команда при этом не проиграла ни одного матча в группе, при этом в 6 матчах они добились ничейного результата. До последнего тура в группе была интрига в борьбе за 2-ую строчку, на нее претендовали сразу 3 команды, но украинцы преуспели за счет гостевой победы над Боснией и Герцеговиной (2:0), имея территориальное преимущество во владении мячом украинцы смогли воплотить это в свои голы, сначала отличился Зинченко на 59 минуте, а точку в матче поставил Довбик на 79 минуте встречи. Но эта победа не помогла бы украинцам, если бы Финляндия обыграла Францию в последнем туре, благо французы смогли помочь Украине выйти в плей-офф квалификации.

Сборная Украины сыграла 3 поединка в 2022 году. Сначала они взяли верх над “Боруссией” М (2:1), вырвав победу под занавес матча. Потом был обыгран “Эмполи” (3:1), где удалось сломить сопротивление соперника в начале второго тайма, когда за 7 минут было забито 2 мяча. И в заключительной товарищеской встрече была голевая ничья (1:1) с клубом “Риека”, где удалось отличиться первыми, но почти сразу же был пропущен гол в свои ворота.

Прогноз на матч Шотландия – Украина

Шотландцы и украинцы встречались лишь 2 раза в далеком прошлом и сыграли следующим образом:

13.10.07 Шотландия – Украина 3:1;

11.10.06 Украина – Шотландия 2:0.

Оппоненты в предстоящей встрече не играли друг с другом уже на протяжении 15 лет. В предстоящей встрече непонятно что ожидать от Украины, которая уже долгое время не играла с серьезными оппонентами, но все же подбор игроков у них ничем не хуже чем у британцев. Но все же ожидаю в этой игре особой прыти украинцев, которым важно поддержать дух своего народа и они постараются порадовать своих болельщиков всеми силами. Шотландия забивает в 8 матчах кряду, Украина в 10 последних и в этом матче жду от обеих команд забитых голов и очень зрелищной игры, в которой вероятнее всего будет дополнительное время и интересная развязка с победой украинской команды.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа Шотландии – 2.35;

Победа Украины – 3.55;

Ничья – 3.10;

X2 – 1.65;

Обе забьют-да – 2.21;

ТБ (1,5) – 1.52;

Выйдет в следующий раунд Украина – 2.32.

Вероятный исход: X2, Обе забьют-да, ТБ (1,5), Выйдет в следующий раунд Украина.

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Где смотреть Шотландия – Украина