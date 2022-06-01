Фонд «Игра» помогает детям с инвалидностью начать играть. Сегодня День защиты детей – узнайте, как вы можете поучаствовать

Сегодня в России дети с двигательными нарушениями не могут передвигаться самостоятельно и вместо активного детства и развития пассивно лежат в кроватках, пока их сверстники бегают и играют.

Все меняется, когда в жизни ребенка появляется коляска, которой малыш может управлять сам. Фонд «Игра» помогает детям от года получать качественное лечение и коляски, благодаря которым ребенок с инвалидностью может начать двигаться, общаться и играть наравне со сверстниками.

Совершите пожертвование фонду «Игра», чтобы больше детей с двигательными нарушениями могли пойти в садик и школу, общаться и играть.