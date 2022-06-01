Агент Николсона: «Он счастлив в «Спартаке». Его следующей целью будет клуб из топ-5 лиг, когда придет подходящее время»

Ненад Портега, агент форварда , рассказал о будущем игрока.

– В «Спартаке» его все устраивает?

– Мы не знаем, что принесет лето, в футболе и жизни всегда возможны интересные истории. Пока все его мысли связаны со «Спартаком», потому что он прекрасно живет в Москве, ему все здесь нравится.

Команда и болельщики прекрасно приняли его. Я уверен, что он ответил им тем же, своим отношением и своей игрой. Кубок здесь, теперь пришло время вернуть домой и чемпионский титул.

– Многие легионеры покидают Россию, а Шамар кажется одним из самых перспективных иностранцев для других клубов. Он может уйти?

– Думаю, после победы в Кубке России это не тема для обсуждения. Кроме того, это никогда не будет только нашим решением, ведь у него долгосрочный контракт со «Спартаком», и он очень счастлив здесь. К тому же он только приехал.

Конечно, его следующей целью в карьере будет клуб из топ-5 лиг, но только когда для этого придет подходящее время. Подчеркну: для него и для клуба, – сказал агент.

Статистика Николсона – здесь.