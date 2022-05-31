Sports.ru взял 3 награды на премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2022

.ru стал лауреатом премии MARSPO Awards 2022.

30 мая в Москве прошла церемония вручения ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2022.

Sports.ru получил золотую награду в номинации «Лучшее СМИ, освещающее вопросы спортивного маркетинга, менеджмента и спортивного бизнеса в целом».

Также сайт взял серебро в номинациях «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте» (Фонбет/performance-спецпроекты) и «Лучший digital-проект в медиа»(Фонбет/performance-спецпроекты).

Отмечены были также лучшие проекты спортивных клубов. Среди лауреатов и призеров – ХК «Авангард», ФК «Динамо» Москва, ФК «Зенит», ФК «Локомотив», ХК СКА, ФК «Нижний Новгород», ХК «Сочи».

Награды завоевали и спонсорские проекты:

– ХК «Авангард» и топливный бренд G-Drive взяли золото в номинации «Лучший PR проект спортивного клуба/события/организации» за Dubai Ice Show 2021»: жаркий хоккейный пиар под солнцем Эмиратов;

– серебро в той же номинации у «Газпром нефти» с активацией «Открывая Сибирь» на ралли «Шелковый путь»;

– золото в номинации «Лучший социальный проект (бюджет от 1 млн рублей)» получила сеть АЗС «Газпромнефть» за социальные проекты совместно с Ironman, РФС, ралли-рейдом «Шелковый путь» и Специальной Олимпиадой, объединяющие G-Drive и спорт в областях экологии, инклюзии и благотворительности.