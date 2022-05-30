Месси о ковиде: «Были осложнения, пострадали легкие. Я не мог даже бегать полтора месяца»

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Лионель Месси рассказал, как перенес коронавирус.

«Он действительно серьезно ударил по мне. Симптомы, думаю, были схожи с теми, что и у большинства других. Температура, кашель, боль в горле.

Но коронавирус вызвал у меня осложнения, пострадали легкие. Я не мог тренироваться, полтора месяца даже бегать не мог из-за поражения легких.

Я не боялся, но об этом было столько историй, что не хотелось даже ничего начинать. Я вернулся раньше, чем должен был, и только все усугубил», – сказал нападающий «ПСЖ».

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