Месси о ковиде: «Были осложнения, пострадали легкие. Я не мог даже бегать полтора месяца»

рассказал, как перенес коронавирус.

«Он действительно серьезно ударил по мне. Симптомы, думаю, были схожи с теми, что и у большинства других. Температура, кашель, боль в горле.

Но коронавирус вызвал у меня осложнения, пострадали легкие. Я не мог тренироваться, полтора месяца даже бегать не мог из-за поражения легких.

Я не боялся, но об этом было столько историй, что не хотелось даже ничего начинать. Я вернулся раньше, чем должен был, и только все усугубил», – сказал нападающий .