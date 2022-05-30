Президент «Урала»: «Мы даже разрабатывали формат под 20 команд в РПЛ. Думаю, многие клубы нас поддержат»

Президент «Урала» рассказал о предложении клуба расширить РПЛ.
«Мы действительно направили в РПЛ письмо с предложением расширить лигу до 18 команд через сезон. Идею с увеличением числа участников «Урал» поддерживает уже давно.
В этом сезоне менять регламент никто не захотел, но вопрос с повестки дня не снят. Сейчас есть возможность проработать его заранее, поскольку существует вероятность, что российские клубы не вернутся в еврокубки через сезон. Страна большая, развивать футбол надо, так что расширение выглядит оптимальным вариантом.
Мы даже разрабатывали формат и календарь под 20 команд. Наверное, на следующей неделе пройдет собрание РПЛ, где этот вопрос подробно обсудим. Думаю, многие клубы нас поддержат.
Дай бог, чтобы исполком РФС тоже принял наши идеи. Хотя с нового сезона вряд ли кто-то будет категорически против расширения», – сказал Григорий Иванов.