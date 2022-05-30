Президент «Урала»: «Мы даже разрабатывали формат под 20 команд в РПЛ. Думаю, многие клубы нас поддержат»

Президент «Урала» рассказал о предложении клуба расширить .

«Мы действительно направили в РПЛ письмо с предложением расширить лигу до 18 команд через сезон. Идею с увеличением числа участников поддерживает уже давно.

В этом сезоне менять регламент никто не захотел, но вопрос с повестки дня не снят. Сейчас есть возможность проработать его заранее, поскольку существует вероятность, что российские клубы не вернутся в еврокубки через сезон. Страна большая, развивать футбол надо, так что расширение выглядит оптимальным вариантом.

Мы даже разрабатывали формат и календарь под 20 команд. Наверное, на следующей неделе пройдет собрание РПЛ, где этот вопрос подробно обсудим. Думаю, многие клубы нас поддержат.

Дай бог, чтобы исполком тоже принял наши идеи. Хотя с нового сезона вряд ли кто-то будет категорически против расширения», – сказал .