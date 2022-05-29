Модрич продлил контракт с «Реалом» до 2023 года. Устно договорились два месяца назад

останется в «Реале» еще как минимум на сезон.

Журналист Фабрицио Романо пишет, что полузащитник подписал с мадридским клубом контракт сроком до 2023 года.

Стороны полностью договорились о новом соглашении еще два месяца назад, но эта договоренность была устной. Теперь все необходимые бумаги подписаны – осталось дождаться лишь официального заявления .

Как пишет Marca, зарплата хорвата по новому контракту будет такой же, как и сейчас. Для того, чтобы договориться с Модричем о продолжении сотрудничества, руководству «Реала» хватило лишь одного разговора с ним.

Лука выступает за «Реал» с 2012 года. С клубом он выиграл 20 трофеев.

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