Куртуа с 9 сэйвами и Винисиус с победным голом – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Стали известны кандидаты на звание лучшего игрока финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» (1:0).
Хавбек «Реала» Винисиус забил гол, максимальная скорость – 32,9 км/ч.
Хавбек «Реала» Каземиро преодолел дистанцию 10,67 км, точность передач – 87%, максимальная скорость – 28,9 км/ч.
Защитник «Ливерпуля Ибраима Конате сделал 3 отбора, 7 возвратов владения мячом, точность передач – 90%.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа отразил 9 ударов в створ ворот, 8 раз поймал мяч.
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