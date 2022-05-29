Куртуа с 9 сэйвами и Винисиус с победным голом – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

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Стали известны кандидаты на звание лучшего игрока финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» (1:0).

Хавбек «Реала» Винисиус забил гол, максимальная скорость – 32,9 км/ч.

Хавбек «Реала» Каземиро преодолел дистанцию 10,67 км, точность передач – 87%, максимальная скорость – 28,9 км/ч.

Защитник «Ливерпуля Ибраима Конате сделал 3 отбора, 7 возвратов владения мячом, точность передач – 90%.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа отразил 9 ударов в створ ворот, 8 раз поймал мяч.

Куртуа – лучший игрок всей этой ЛЧ, не только финала. Взял важнейший пенальти от Месси, тащил с «Челси», запустил чудо-камбэк с «Сити» 

Винисиус дулся на Зидана, но взялся за ум и стал суперзвездой. Анчелотти научил его микропаузам перед ударом

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