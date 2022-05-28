«Ювентус» может взять Арнаутовича на подмену Влаховичу. «Милану» и «Наполи» лучший бомбардир «Болоньи» тоже интересен

Нападающий Марко Арнаутович может покинуть «Болонью» и перейти в другой клуб Серии А.
Как информирует Сorriere Dello Sport, «Ювентус» ищет партнера и сменщика для Душана Влаховича, и 33-летний австриец рассматривается как один из кандидатов.
Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри хочет найти форварда, обладающего большим опытом и способного стабильно приносить пользу даже в качестве выходящего на замену игрока.
«Ювентус» связывался с окружением футболиста с целью выяснить возможные варианты развития событий. Отмечается, что «Болонья» выступает против продажи своего лучшего бомбардира.
В число претендентов на Арнаутовича также входят «Милан» и «Наполи».
За 33 матча в чемпионате Италии австриец забил 14 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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