«Ювентус» может взять Арнаутовича на подмену Влаховичу. «Милану» и «Наполи» лучший бомбардир «Болоньи» тоже интересен

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Нападающий Марко Арнаутович может покинуть «Болонью» и перейти в другой клуб Серии А.

Как информирует Сorriere Dello Sport, «Ювентус» ищет партнера и сменщика для Душана Влаховича, и 33-летний австриец рассматривается как один из кандидатов.

Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри хочет найти форварда, обладающего большим опытом и способного стабильно приносить пользу даже в качестве выходящего на замену игрока.

«Ювентус» связывался с окружением футболиста с целью выяснить возможные варианты развития событий. Отмечается, что «Болонья» выступает против продажи своего лучшего бомбардира.

В число претендентов на Арнаутовича также входят «Милан» и «Наполи».

За 33 матча в чемпионате Италии австриец забил 14 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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