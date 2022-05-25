Родри о Холанде в «Сити»: «Ждем приезда викинга. Он может изменить нашу манеру игры»

высказался о переходе в «Манчестер Сити».

«Ждем приезда викинга (смеется). Это игрок, который может изменить нашу манеру игры. Мы используем ложную «девятку», что дает нам некоторые преимущества, но отбирает другие.

Мне было ясно, что Холанд может прийти. В нашей команде есть место, которое он займет.

Он чудесен в плане физики. После игры в «Дортмунде» я сказал Рубену Диашу, который также является вундеркиндом: «Он снес тебя»!» – сказал полузащитник .

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