Только «Рубин» голосовал за расширение РПЛ на исполкоме РФС. Клуб вылетел в ФНЛ

Только «Рубин» голосовал против сохранения формата лиги на исполкоме РФС.

«Решение по мораторию было единогласным, за исключением одного голоса. Вопрос о финансовом состоянии «Спартака» не обсуждался.

Я не говорил, что вопрос Крыма рассматриваться не будет, просто именно на этом исполкоме такой вопрос не поднимался. Если вопрос Крыма будет актуален в преддверии следующего сезона, мы его поднимем», – сообщил член исполкома и вице-президент РФС Игорь Каменской.

«По вопросу расширения единодушия не было. Было четкое понимание того, что большинство людей, которые присутствовали на исполкоме, высказывали идею о том, что большинство клубов не поддерживают идею расширения. Представитель высказался против, но, кроме одного члена, все поддержали идею модернизацию кубка и сохранения 16 клубов.

Я управляю мини-футбольными лигами и понимаю, что тяжело принимать такие решения в конце сезона. Если уж расширять лигу, это должно быть стратегическим решением, о чем говорили ряд коллег. Сегодня не рассматривали ситуацию, что нужно быстро решить вопрос», – сказал член исполкома Эмиль Алиев.

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