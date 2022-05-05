«Динамо» обсудит со Шварцем его будущее после завершения сезона. Тренером интересуется «Герта»

Стала известна позиция «Динамо» по будущему тренера .

Ранее появилась информация, что активный интерес к специалисту проявляет .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство бело-голубых и Шварц обсудят дальнейшее сотрудничество по окончании текущего сезона.

Шварц стал главным тренером в октябре 2020 года. Бело-голубые идут на второй позиции в нынешнем сезоне , имея на своем счету 52 балла в 27 играх.

10 мая «Динамо» проведет полуфинальный матч с «Аланией» в рамках БЕТСИТИ Кубка России.