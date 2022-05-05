«Герта» рассматривает Шварца на пост главного тренера. Клуб идет 15-м в Бундеслиге

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Сандро Шварц может покинуть «Динамо».

43-летний специалист рассматривается на пост главного тренера «Герты», которую сейчас возглавляет Феликс Магат.

Как сообщает kicker, что в немецком клубе активно интересуются кандидатурой Шварца.

На данный момент «Герта» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 33 очка в 32 матчах.

Шварц стал главным тренером «Динамо» в октябре 2020 года. Бело-голубые идут на второй позиции в нынешнем сезоне РПЛ, имея на своем счету 52 балла в 27 играх.

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