«Герта» рассматривает Шварца на пост главного тренера. Клуб идет 15-м в Бундеслиге

может покинуть .

43-летний специалист рассматривается на пост главного тренера «Герты», которую сейчас возглавляет Феликс Магат.

Как сообщает kicker, что в немецком клубе активно интересуются кандидатурой Шварца.

На данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 33 очка в 32 матчах.

Шварц стал главным тренером «Динамо» в октябре 2020 года. Бело-голубые идут на второй позиции в нынешнем сезоне , имея на своем счету 52 балла в 27 играх.

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