«Герта» рассматривает Шварца на пост главного тренера. Клуб идет 15-м в Бундеслиге

Сандро Шварц может покинуть «Динамо».
43-летний специалист рассматривается на пост главного тренера «Герты», которую сейчас возглавляет Феликс Магат.
Как сообщает kicker, что в немецком клубе активно интересуются кандидатурой Шварца.
На данный момент «Герта» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 33 очка в 32 матчах.
Шварц стал главным тренером «Динамо» в октябре 2020 года. Бело-голубые идут на второй позиции в нынешнем сезоне РПЛ, имея на своем счету 52 балла в 27 играх.
«Герта» – самая грустная команда Европы. Сожгли 500 млн евро за 3 года и еле-еле выживают в Бундеслиге с Феликсом Магатом