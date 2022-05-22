Пиоли о чемпионстве «Милана»: «Мы всегда верили в себя, никогда не сдавались и были стабильнее всех. Была цель выступить лучше, чем год назад»

Главный тренер высказался о победе в Серии А.

«Я рад за игроков, за себя, за штаб, за клуб, за руководство, за наших прекрасных фанатов. За всех, кто связан с «Миланом» и этим заслуженным скудетто.

Мы всегда верили в себя, я счастлив. Мы были стабильнее . Последний проигранный матч – кажется, со «Специей», когда мы вообще не должны были уступать. Игроки проявили невероятную силу воли, никогда не сдавались и были великолепны. Даже те, кто мало играл, всегда были способны поддерживать игровой ритм, нашу интенсивность.

Мы заслужили титул потому, что никогда не сдавались, были стабильнее всех. Мы выиграли ключевые матчи. У меня сильная команда, с нами работают два выдающихся директора. Если вы достигаете такого уровня, значит, все работает наилучшим образом.

Мы все наслаждаемся тем, что делаем, а это главное. У нас всегда были четкие идеи и конкретная цель – выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Мы знали, что способны добиться большего, чем год назад, если наберем больше очков.

Наши руководители собрали молодых и опытных футболистов, и вместе мы выстроили победный менталитет. Мы играли храбро, особенно в обороне, и были вознаграждены за это – мы не так много пропускали и защищались как звери, когда мяч был у соперника.

Способность клуба подписывать талантливых футболистов принесла свои плоды. Поздравляю всех причастных», – сказал Пиоли DAZN.

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