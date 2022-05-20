Чемпионат Италии. «Торино» примет «Рому», судьба скудетто решится в воскресенье в матчах «Милана» и «Интера»

примет «Рому» в стартовом матче 38-го туре итальянской Серии А.

В субботу примет «Верону», сыграет с «Фиорентиной» на выезде.

В воскресенье решится судьба скудетто. «Милану» (83 очка в 37 матчах) достаточно сыграть вничью в гостевом матче с «Сассуоло», чтобы оформить первое чемпионство с 2011 года.

(81 очко) нужно побеждать дома «Сампдорию» и надеяться на поражение . Равенство очков устроит красно-черных, так как у них преимущество по личным встречам (2:1, 1:1).

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Хотя бы ничья с «Сассуоло» – и «Милан» выиграет скудетто. Остался последний шаг

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