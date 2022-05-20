Чемпионат Италии. «Торино» примет «Рому», судьба скудетто решится в воскресенье в матчах «Милана» и «Интера»

«Торино» примет «Рому» в стартовом матче 38-го туре итальянской Серии А.
В субботу «Лацио» примет «Верону», «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной» на выезде.
В воскресенье решится судьба скудетто. «Милану» (83 очка в 37 матчах) достаточно сыграть вничью в гостевом матче с «Сассуоло», чтобы оформить первое чемпионство с 2011 года.
«Интеру» (81 очко) нужно побеждать дома «Сампдорию» и надеяться на поражение «Милана». Равенство очков устроит красно-черных, так как у них преимущество по личным встречам (2:1, 1:1).
38-й тур
- Дата проведения
- 20 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 21 мая, 18.15, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 21 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 21 мая, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 21 мая, 21.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 22 мая, 13.30, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 22 мая, 22.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
- Дата проведения
- 22 мая, 22.00, «Ареки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хотя бы ничья с «Сассуоло» – и «Милан» выиграет скудетто. Остался последний шаг
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