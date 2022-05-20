Чемпионат Италии. «Торино» примет «Рому», судьба скудетто решится в воскресенье в матчах «Милана» и «Интера»

Теги Интер Рома Милан Эмполи Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Верона Специя Салернитана Венеция Сассуоло Футбол

«Торино» примет «Рому» в стартовом матче 38-го туре итальянской Серии А.

В субботу «Лацио» примет «Верону», «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной» на выезде. 

В воскресенье решится судьба скудетто. «Милану» (83 очка в 37 матчах) достаточно сыграть вничью в гостевом матче с «Сассуоло», чтобы оформить первое чемпионство с 2011 года. 

«Интеру» (81 очко) нужно побеждать дома «Сампдорию» и надеяться на поражение «Милана». Равенство очков устроит красно-черных, так как у них преимущество по личным встречам (2:1, 1:1).  

Чемпионат Италии

38-й тур

Торино – Рома
Дата проведения
20 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Болонья
Дата проведения
21 мая, 18.15, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Верона
Дата проведения
21 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Эмполи
Дата проведения
21 мая, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Ювентус
Дата проведения
21 мая, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Наполи
Дата проведения
22 мая, 13.30, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Милан
Дата проведения
22 мая, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Сампдория
Дата проведения
22 мая, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Венеция – Кальяри
Дата проведения
22 мая, 22.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Удинезе
Дата проведения
22 мая, 22.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Хотя бы ничья с «Сассуоло» – и «Милан» выиграет скудетто. Остался последний шаг

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные