«МЮ» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Айнтрахта» Ндика

Центральный защитник «Айнтрахта» Эван Ндика по окончании сезона может продолжить карьеру в АПЛ.
За 22-летним французом следят «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», сообщает журналист Фабрис Хокинс.
Также Ндика интересен «Монако», который может покинуть Бенуа Бадиашиле.
При этом не исключен вариант, при котором Ндика останется в «Айнтрахте», чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Немецкий клуб на этой неделе выиграл Лиги Европу.
Контракт игрока с франкфуртцами рассчитан до июня 2023 года.
Статистика защитника – здесь.
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