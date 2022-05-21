«МЮ» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Айнтрахта» Ндика

Теги Айнтрахт Франкфурт Монако Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Эван Ндика Футбол

Центральный защитник «Айнтрахта» Эван Ндика по окончании сезона может продолжить карьеру в АПЛ.

За 22-летним французом следят «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Также Ндика интересен «Монако», который может покинуть Бенуа Бадиашиле.

При этом не исключен вариант, при котором Ндика останется в «Айнтрахте», чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Немецкий клуб на этой неделе выиграл Лиги Европу.

Контракт игрока с франкфуртцами рассчитан до июня 2023 года.

Статистика защитника – здесь.

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