«Рома» вышла в Лигу Европы в первом сезоне при Моуринью

вышла в Лигу Европы и прервала серию без побед в чемпионате Италии.

В 38-м туре Серии А команда обыграла в гостях (3:0).

Эта победа стала для римлян первой за последние шесть матчей. До этого «Рома» три раза сыграла вничью и дважды проиграла.

В чемпионате «Рома» идет на промежуточном пятом месте, набрав 63 очка.

также имеет 63 балла, но свой матч в 38-м туре команда проведет в субботу. При равенстве очков «Рома» будет выше в таблице благодаря преимуществу по результатам личных встреч.

«Рома» в любом случае не опустится ниже шестого места в таблице, гарантировав себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

25 мая команда сыграет в финале Лиги конференций против «Фейеноорда». Это первый сезон во главе римлян для Моуринью.

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