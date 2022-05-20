«Рома» вышла в Лигу Европы в первом сезоне при Моуринью

«Рома» вышла в Лигу Европы и прервала серию без побед в чемпионате Италии.
В 38-м туре Серии А команда Жозе Моуринью обыграла в гостях «Торино» (3:0).
Эта победа стала для римлян первой за последние шесть матчей. До этого «Рома» три раза сыграла вничью и дважды проиграла.
В чемпионате «Рома» идет на промежуточном пятом месте, набрав 63 очка.
«Лацио» также имеет 63 балла, но свой матч в 38-м туре команда проведет в субботу. При равенстве очков «Рома» будет выше в таблице благодаря преимуществу по результатам личных встреч.
«Рома» в любом случае не опустится ниже шестого места в таблице, гарантировав себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне.
25 мая команда сыграет в финале Лиги конференций против «Фейеноорда». Это первый сезон во главе римлян для Моуринью.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам