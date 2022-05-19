Глава судей РФС о ВАР: «Начали смотреть – часть болельщиков недовольна, зачем убиваем динамику. Можно иначе: лучше 2-3 ошибки, зато без лишних 10 минут просмотров. Готовы люди?»

Глава департамента судейства высказался о длительном просмотре видеоповторов в .

«Любые такие эксперименты [для уменьшения времени просмотра] возможны в начале чемпионата. Но сейчас все клубы, наоборот, просят смотреть!

В матче – , в котором 18 минут просмотра ВАР, можно найти максимум пять лишних. И все равно останется 13 минут!

Ну или запретите нападающим бороться на линии штрафной, чтобы не было моментов, не падайте, чтобы не было моментов с пенальти, не симулируйте. Игроки еще любят симулировать. Это часть нашего футбола.

Лишних вмешательств весной не стало гораздо больше. А правильных решений могло стать больше. По нашим измерениям: сходил арбитр к монитору, посмотрел, и зрителям и командам спокойнее.

До этого все спрашивали: «А почему не ходят смотреть? Игроки же показывают, почему нельзя это сделать?» Мы объясняли, что все там проверяют, ВАР не спит. Но все равно просят: «Пусть сходят посмотрят».

Теперь начали смотреть – часть болельщиков недовольна, зачем смотрим и убиваем динамику. Можно продвигать другую позицию: лучше 2-3 ошибки, но зато не будет лишних 10 минут просмотров на ВАР. К этому люди готовы?» – сказал Павел Каманцев в интервью .ru.

Все проблемы судейства и ВАР – в одном интервью боссов. От ужасной съемки до 18 минут просмотра повторов

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