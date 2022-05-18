Бабаев о Фернандесе: «ЦСКА надеется, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу»

прокомментировал решение приостановить карьеру.

Защитник ЦСКА объявил о том, что после матча с «Ростовом» в последнем туре улетает в Бразилию.

«Безусловно, это серьезная потеря для клуба, но мы не могли не откликнуться на просьбу Марио.

Фернандес более 10 лет отдавал всего себя команде, не жалея здоровья, дважды продлевал контракт. Нам удалось убедить Марио не спешить с окончательным решением о завершении карьеры и согласовать приостановку контракта.

Подчеркиваю, мы надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу, по нашей семье и вернется домой. Тем не менее клуб сделает все необходимое по усилению позиции правого защитника», – заявил генеральный директор ЦСКА.

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