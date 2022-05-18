«Интер» не продал Бастони за 60 млн евро «Ман Сити». «Горожане» могут увеличить предложение

«Манчестер Сити» намерен приобрести центрального защитника «Интера» .

«Горожане» предлагали за 23-летнего игрока сборной Италии 60 млн евро, но миланский клуб ответил отказом.

рассчитывает сохранить Бастони, но если увеличит предложение, то «нерадзурри» могут уступить и продать защитника.

Миланцы скорее готовы отпустить Стефана де Врея или Милана Шкриньяра, но наибольшим спросом среди защитников пользуется Бастони.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам