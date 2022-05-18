«Интер» не продал Бастони за 60 млн евро «Ман Сити». «Горожане» могут увеличить предложение

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«Манчестер Сити» намерен приобрести центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони.

«Горожане» предлагали за 23-летнего игрока сборной Италии 60 млн евро, но миланский клуб ответил отказом.

«Интер» рассчитывает сохранить Бастони, но если «Ман Сити» увеличит предложение, то «нерадзурри» могут уступить и продать защитника.

Миланцы скорее готовы отпустить Стефана де Врея или Милана Шкриньяра, но наибольшим спросом среди защитников пользуется Бастони.

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