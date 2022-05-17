Боатенг предложил «Баварии» подписать Кейна на замену Левандовскому: «Совершенный форвард, забивающий в клубе не мирового класса»

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Джером Боатенг предложил «Баварии» подписать контракт с Харри Кейном.

Боатенг поделился мыслями о том, кто бы мог заменить в «Баварии» Роберта Левандовского, который выразил желание покинуть клуб.

«Я бы постарался заполучить Кейна. Это мое мнение.

На мой взгляд, это совершенный нападающий, который каждый раз забивает в «Тоттенхэме» – хорошей команде, но это не клуб мирового класса.

Если бы он играл за «Баварию», думаю, это была бы отличная замена. Все зависит от клуба», – сказал бывший защитник мюнхенского клуба в интервью Sky Sport Germany.

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