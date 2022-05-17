Шамиль Газизов: «В РПЛ не хватает проходных матчей, позволяющих играть в открытый футбол. Получаем неумение бороться со средними иностранными клубами»

считает, что российскому футболу нужно больше проходных матчей.

– После расширения увеличится количество неинтересных, проходных матчей. Разве нет?

– Наоборот. Наш чемпионат излишне усреднен. Это же нонсенс, когда лучший бомбардир РПЛ играет в команде, которая борется за выживание.

У нас явно не хватает проходных матчей, позволяющих играть в более открытый футбол. В этом сезоне последние три клуба РПЛ одержали 18 побед в 87 матчах. Это 20.7% побед.

В топ-5 европейских лигах примерно такие же пропорции. Если бы в РПЛ было больше матчей, процент бы понизился.

И это не единичный сезон. Каждый год чемпион РПЛ набирает меньше очков, чем последние три команды совместно, за исключением прошлого сезона, когда «Тамбов» просто развалился и отдал все матчи.

Я еще раз подчеркиваю: речь идет только о чемпионате страны. Мы играем меньшее количество встреч, у нас меньше проходных соперников. В итоге получаем неумение бороться со средними иностранными клубами.

– Может, все неудачи из-за того, что в РПЛ едут не за тем, чтобы играть в еврокубках, а за деньгами?

– Это происходит из-за того, что у нас более короткий чемпионат, в котором очень сложно прогрессировать.

Если форвард топ-клуба в Испании, Голландии или Португалии проводит в районе 45 матчей внутри страны и в каждом из этих матчей в среднем имеет 2,5 момента (112 моментов за сезон), то в это спокойно может быть 35 матчей и 1.8 момент за игру (63 в общем).

То есть у форвардов российских клубов не так много возможностей максимально отработать свои навыки в игре. То же касается и защитников, – сказал генеральный директор «Уфы».

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