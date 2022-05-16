Челси — Лестер Сити прогноз на матч 19 мая АПЛ, прогноз на футбольный матч

Команды в предстоящем матче должны искать мотивацию. С одной стороны, «Челси» практически обеспечил себе третье место по итогам сезона, и победа над «Лестером» закрепит это достижение де юре. С другой стороны, «лисам» уже ничего не нужно. Команда перед этим матчем занимает девятую строчку в турнирной таблице и отстает от седьмого еврокубкового места на восемь очков. В первом круге команды провели матч в ноябре и «Челси» был на голову сильнее, победив на выезде со счетом 3 : 0. Никто, однако, не отменял такое понятие как престиж, за него и будут играть команды. Кроме того. никто не захочет ударить в грязь перед лицом своих болельщиков. Да и в целом, командам осталось провести по два-три матча, и мы прощаемся с английской Премьер-лигой до следующего сезона, поэтому насладимся последними в этом сезоне играми турнира. Матч «Челси» традиционно пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало в 22:00 по московскому времени.

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«Челси» (Лондон)

Лондонский клуб смело можно назвать одним из основных претендентов на звание самой невезучей командой сезона как в футбольном, так и околофутбольном плане. Начало чемпионата выглядело многообещающим. «Челси» входил в него в звании самого лучшего клуба Европы. выиграв Лигу Чемпионов у грозного «Манчестер Сити». Владелец клуба Роман Абрамович не поскупился на приобретение лучшего нападающего итальянского чемпионата бельгийца Ромелу Лукаку. Нельзя сказать, что «аристократы» начали с места в карьер, но уже к середине сезона числились одними из основных претендентов на чемпионский титул вместе с «Ливерпулем» и «Сити».

Но все было не так гладко. Сначала на пустом месте возникло интервью Лукаку, в котором он жаловался на свое нынешнее положение и статус в команде, признавался в любви к итальянскому «Интеру» и высказывал сожаление об уходе из команды. Справедливости ради нужно сказать, что Ромелу совершенно не показывал тот футбол, который от него ожидали в Англии. Томас Тухель на острие атаки больше доверял своему соотечественнику Каю Хаверцу, и тот доверие оправдывал. С Лукаку еще полбеды. В начале марта были введены санкции в отношении Абрамовича со стороны правительства Великобритании, соответственно, под них попал и «Челси».

Все это не могло не сказаться на результатах, а они были таковы, что в футбольном плане «синие» далеко вперед отпустили своих конкурентов. Были надежды на Кубок Англии и Кубок Лиги. В том и другом турнирах «Челси» смог выйти в финал, где оба раза противостоял «Ливерпулю». В конце февраля команды встретились в финале, основное и дополнительное время завершили нулевой ничьей, в серии пенальти очередь дошла до вратарей, и Кепа Аррисабалага запустил мяч выше ворот. Странным образом ситуация повторилась и в финале Кубка Англии, только в серии пенальти обошлось без вратарей. В результате у «Челси» в этом году ни одного титула и вероятно только третье место, но для этого нужно обыгрывать «Лестер».

«Лестер Сити» (Лестер)

«Лестеру» далеко не только до достижений «Челси», но и до своих 2016 года, когда команда смогла неожиданно для всех завоевать чемпионский титул. Как бы там ни было в этом сезоне «лисы» разочаровывают своих болельщиков. Два года подряд «Лестер» занимал пятое место, а теперь сделал серьезный шаг назад. Не важно, что будет в итоге, девятое или какое другое место, но это повод задуматься как руководству, так и футболистам. Впрочем, если смотреть объективно, «лисы» и так каждый раз прыгают выше головы. Создавать серьезную конкуренцию ведущей шестерке клубов английской Премьер-лиги ежегодно, обладая далеко не звездным составом, все-таки тяжело.

Команда наверняка делала ставку на европейскую Лигу Конференций. Победив в ней, можно было бы на следующий год рассчитывать на участие в Лиге Европы, втором по статусу европейском турнире. «Лестер» очень уверенно продвигался по турнирной сетке, но полуфинал стал камнем преткновения. Сыграв дома вничью 1 : 1 с итальянской «Ромой», в гостях англичане уступили со счетом 0 : 1. Участие в еврокубках сказалось на играх внутреннего чемпионата. В апреле «Лестер» смог победить в одном-единственном матче, дома был обыгран «Кристал Пэлас» 2 : 1.

Затем последовали сплошные ничьи и поражения. Если в конце марта команда претендовала на попадание в ведущую семерку команд Премьер-Лиги, то сейчас об этом нет и речи. В предыдущем туре «лисы», наконец, смогли порадовать болельщиков и одержали победу на своем поле над «Норвичем» 3 : 0, а в минувшее воскресенье играли в гостях с покидающим высший дивизион «Уотфордом». Пропустив от хозяев мяч уже на шестой минуте, затем команда собралась и отправила в ворота соперника пять мячей.

Прогноз на матч «Челси» — «Лестер Сити»

Команды встречаются между собой с 1905 года и с тех пор провели 121 матч. Статистика на стороне лондонского клуба, по победам у него более чем двукратное преимущество, 59 раз команда брала верх над оппонентом, «Лестер» побеждал 28 раз, в 34 играх была зафиксирована ничья. В последние годы «лисы» не самый удобный соперник для «Челси», команда часто отнимает у «аристократов» очки. В прошлом году «Лестер» смог одержать победу в гостях в Кубке Англии 1 : 0. Результат этой и других последних игр перед вами.

28.06.2020, «Лестер Сити» — «Челси» — 0 : 1;

19.01.2021, «Лестер Сити» — «Челси» — 2 : 0;

15.05.2021, «Челси» — «Лестер Сити» — 0 : 1;

18.05.2021, «Челси» — «Лестер Сити» — 2 : 1;

20.11.2021, «Лестер Сити» — «Челси» — 0 : 3.

Букмекеры не видят причин, по которым «Челси» может не выиграть этот матч. На победу хозяев «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,40, шансы «Лестера» очень невелики — коэффициент на успех 8,00, ничья оценивается коэффициентом 5,00. У «аристократов» осталось два домашних матча и в обоих они захотят порадовать своих поклонников. Ждем победу «Челси» над «Лестером» с преимуществом в два мяча.

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Где смотреть Челси – Лестер