Семшов о 4 матчах «Спартака» без поражений: «Уровень футболистов достаточно высокий. Неудивительно, что они выдали такую серию»

подвел итоги матча между «Спартаком» и «Зенитом» в 29-м туре .

– Командам результат был не особо важен, турнирного значения этот матч не имел, поэтому получились два разных тайма.

В первом было немного скучно, «Спартак» и «Зенит» практически играли без моментов. Во втором пошла чуть более оживленная игра. «Спартак» забил свой мяч, создал несколько моментов, несмотря на то, что «Зенит» контролировал игру. Петербуржцы пытались создавать моменты и в итоге сравняли счет.

– Был ли пенальти на Ерохине?

– Я бы дал доиграть момент, Малком все равно забил. Пенальти своеобразный. Вроде бы Селихов цеплял Ерохина, но судья был рядом и прекрасно все видел.

– Ничья – закономерный результат?

– Если бы при счете 1:0 «Спартак» забил второй мяч, то красно-белые победили бы. «Зенит» все-таки нашел свой гол, поэтому ничья закономерна.

– «Спартак» не проигрывает уже 4 матча подряд. Это означает, что команда Ваноли приобретает какую-то стабильность?

– Еще нужно работать. «Спартак» по-прежнему выстраивается, несколько новых игроков влились недавно в команду. Ваноли ротирует состав, ищет лучшие сочетания на поле. После серии неудач, серия из 3 побед и одного ничейного результата помогает команде обрести уверенность. У уровень футболистов достаточно высокий. Неудивительно, что они выдали такую серию, – сказал бывший полузащитник .

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