Ули Хенесс: «Ситуация с Левандовским нормальна. Один говорит: «Я хочу уйти», другой – «Я тебя не отпущу». Тогда первый должен сказать: «Я должен принять это»

Ули Хенесс прокомментировал ситуацию с контрактом Роберта Левандовского.
Ранее нападающий «Баварии» заявил, что не собирается продлевать соглашение.
«Ситуация с Левандовским – абсолютно нормальна в бизнесе. Один говорит: «Я хочу уйти», другой говорит: «Я тебя не отпущу». И тогда тот, кто хочет уйти, должен сказать: «Я должен принять это».
Если Левандовски завтра сломает ногу, мы не можем сказать: «Ты должен уйти, потому что мы больше не можем тебя использовать».
Он проделал здесь отличную работу. «Бавария» заплатила большие деньги. Мы сбалансированы. Все просто», – сказал почетный президент «Баварии».
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