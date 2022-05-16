Ули Хенесс: «Ситуация с Левандовским нормальна. Один говорит: «Я хочу уйти», другой – «Я тебя не отпущу». Тогда первый должен сказать: «Я должен принять это»

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Ули Хенесс прокомментировал ситуацию с контрактом Роберта Левандовского. 

Ранее нападающий «Баварии» заявил, что не собирается продлевать соглашение. 

«Ситуация с Левандовским – абсолютно нормальна в бизнесе. Один говорит: «Я хочу уйти», другой говорит: «Я тебя не отпущу». И тогда тот, кто хочет уйти, должен сказать: «Я должен принять это».

Если Левандовски завтра сломает ногу, мы не можем сказать: «Ты должен уйти, потому что мы больше не можем тебя использовать».

Он проделал здесь отличную работу. «Бавария» заплатила большие деньги. Мы сбалансированы. Все просто», – сказал почетный президент «Баварии». 

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