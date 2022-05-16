Алексис Бека-Бека: «Если бы Мбаппе играл за «Локо», мы бы стали чемпионами, а не «Зенит»

считает, что помог бы завоевать чемпионство.

«Для мня «Локомотив» – трамплин в Европу, в европейский клуб. В какой команде хотел бы поиграть? Не знаю, я должен думать о том, как улучшать свои качества, становиться лучше.

Если бы «Локо» играл в Лиге 1, мы бы занимали первое место в турнирной таблице (улыбается). Думаю, в первой шестерке «Локомотив» точно бы находился. Возможно, даже чемпионство выигрывали бы.

Конечно, если бы за «Локо» играл Килиан Мбаппе, мы бы стали чемпионами в нынешнем сезоне, а не «Зенит».

Когда я переходил в московский клуб, то ничего не знал о России. Но сейчас могу точно сказать: мне легко здесь жить, у меня нет никаких проблем. Жить в России – здорово.

Москва – лучший европейский город? Не знаю, я не был во многих странах. Думаю, Москва – один из самых красивейших городов мира.

Когда мои родственники и знакомые спрашивают, как у меня дела в России, всегда отвечаю, что у меня все прекрасно. Я счастлив в Москве», – сказал полузащитник «Локомотива».

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