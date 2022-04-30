Алексис Бека-Бека: «Я был бы клоуном в цирке, если бы хотел играть на публику. Все, что я делаю для болельщиков, идет от сердца»

рассказал о взаимодействии с болельщиками «Локомотива».

– Какие у тебя долгосрочные планы – поиграть после «Локомотива» в Англии, вернуться во Францию?

– Конкретной страны не назову, но, разумеется, хотелось бы пойти на повышение и поиграть в еще более сильном и конкурентном чемпионате.

– Болельщики «Локомотива» отмечают, что ты после каждого матча подходишь к фанатской трибуне, взаимодействуешь с ней. Интересно, откуда это у тебя?

– Это в моей природе: я человек, который уважительно относится ко всем. Знаю, что наши болельщики безгранично любят игроков и клуб. Поэтому часть моих обязанностей – радовать наших болельщиков, я здесь именно для этого.

– Но ты пришел всего несколько месяцев назад. Это не игра на публику?

– Если бы я хотел играть на публику – был бы клоуном в цирке. Все, что я делаю для болельщиков, идет от сердца.

– Можешь пообещать болельщикам, что не перейдешь из «Локо» ни в один другой российский клуб? Только если «на повышение, в более сильный чемпионат», как ты сказал ранее?

– Не люблю обещания, но на данный момент даже не думаю о том, чтобы играть за какую-либо другую российскую команду, кроме , – сказал полузащитник железнодорожников.