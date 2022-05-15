«Вердер» вернулся в Бундеслигу спустя год после вылета. «Гамбург» сыграет с «Гертой» в стыках

вернулся в Бундеслигу.

В последнем туре второй Бундеслиги клуб из Бремена обыграл «Ян Регенсбург» (2:0) и занял второе место в турнире, дающее право на повышение в классе.

«Вердер» вернулся в высший немецкий дивизион спустя год после вылета. Ранее выход в Бундеслигу себе обеспечил , выигравший вторую Бундеслигу.

занял третье место и сыграет с «Гертой» в стыковых матчах за право сыграть в Бундеслиге в следующем сезоне.

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