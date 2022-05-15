«Такого, чтобы гнобили только из-за того, что я русская – ни разу не было». Игрок женской молодежки Говор об отношении в США после 24 февраля

Воспитанница рассказала, поменялось ли к ней отношение в США.

В прошлом году Анастасия Говор, выступающая за молодежную сборную России, получила стипендию университета в Оклахоме и теперь играет в соккер в главной студенческой лиге США.

«В универе у меня были две подруги из Киева. Месяц назад одна выложила пост в инстаграме, что не хочет больше общаться с русскими – на этом наше общение закончилось, с другой все без изменений. С остальными студентами мы общаемся, как и раньше. У меня есть подруги из Болгарии, мы как здоровались с ними: «Здравствуй, брат!», так и продолжаем.

После 24 февраля многие спрашивают: «Как у тебя дела?», «В безопасности ли твоя семья?».

Универ предложил помощь: на лето я остаюсь в кампусе. Все расходы они берут на себя: питание, проживание. Предложили найти работу на лето, дали два класса [предмета], поэтому буду учиться летом. Помогают по максимуму: и мне, и студентам из Украины. Каждые две недели приходит письмо-анкета на почту, в котором они интересуются, как у меня дела. Предлагали даже пропускать классы, если мне нужна моральная поддержка. Учителя переносили домашнее задание на другие даты. Предлагали психолога.

Такого, чтобы гнобили только из-за того, что я русская – ни разу не было.

Я пока не знаю, что буду делать после получения диплома, захочу ли я играть дальше в футбол или связать жизнь с профессией. Пока у меня от футбола большой стресс. Во многом из-за того, что на учебу уходит очень много времени и сил. Возможно, я так устану от такого ритма, что после окончания обучения не буду играть в футбол профессионально. А может быть, захочу вернуться в Россию и играть в Суперлиге», – сказала Анастасия Говор в интервью Sports.ru.

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