Головин о 2-м месте «Монако» за тур до конца: «Теперь все зависит от нас»

Хавбек «Монако» высказался после матча Лиги 1 с «Брестом» (4:2).

«Конечно, это важнейшие три очка. Самое главное, что мы их набрали сегодня, обязаны были выигрывать этот матч. Даже проигрывая 0:2, ни секунды не сомневались в себе, верили в победу и продолжали работать.

Здорово, что смогли проявить характер. Такая ситуация — это всегда определенная проверка для любой команды. Приятно, что мы достойно вышли из этого положения и одержали закономерную победу.

[о выходе на 2-е место в таблице] Естественно, это серьезный шаг к достижению цели. Теперь все зависит от нас. Остается заключительная игра чемпионата. Все понимают ее значение. Нужно сделать максимум, чтобы занять второе место», — сказал Головин.

В 38-м туре сыграет на выезде с «Лансом».

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