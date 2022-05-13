«Сочи» об отстранении РПЛ от еврокубков: «Действия УЕФА дискриминационны и приводят к нарушению целостности футбольной экосистемы»

«Сочи» назвал дискриминационным решение УЕФА отстранить клубы РПЛ от еврокубков.
Ранее южане совместно с «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА.
«Отстранение российских команд от участия в европейских соревнованиях противоречит основополагающим принципам и задачам УЕФА, являющимися частью стратегии по развитию футбола в Европе, что приводит к нарушению целостности футбольной экосистемы.
Действия против российских клубов основаны исключительно на их национальной принадлежности, противоречат спортивным принципам и по сути своей являются дискриминационными, поскольку футбол перестает быть доступным для всех.
Выражаем искреннюю надежду, что решение CAS будет соответствовать спортивным ценностям, определенным УЕФА в рамках своей деятельности, и духу соревнований по футболу», – говорится в заявлении «Сочи».
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