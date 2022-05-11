Лещук о 3:0 с «Аланией» после 3 поражений «Динамо»: «Переломный момент, особенно в эмоциональном плане»

оценил победу над «Аланией» (3:0).

Вратарь бело-голубых высказался после матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Победа над «Аланией» была тяжелой с учетом того, что проиграли три подряд игры до этого. И сегодня был переломный момент, особенно в эмоциональном плане.

Но ребята с этим справились и здорово себя проявили в матче», — сказал Лещук.

В финале турнира «Динамо» сыграет 29 мая с победителем матча «Спартак» – «Енисей», который пройдет сегодня.

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