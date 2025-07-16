«Аль-Васль» из ОАЭ купил защитника «Лиона» Адриэлсона за 1,3+0,9 млн евро. Французы получат 50% при перепродаже игрока

Адриэлсон перешел из «Лиона» в «Аль-Васль».

Французы объявили о трансфере 27-летнего защитника в клуб из ОАЭ.

За бразильского игрока «Лион» выручит 1,3 миллиона евро, еще 0,9 млн могут быть выплачены в виде бонусов. Также французский клуб получит 50% от суммы при перепродаже игрока.

С января Адриэлсон выступал за «Андерлехт» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .