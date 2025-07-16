«Аль-Васль» из ОАЭ купил защитника «Лиона» Адриэлсона за 1,3+0,9 млн евро. Французы получат 50% при перепродаже игрока
Адриэлсон перешел из «Лиона» в «Аль-Васль».
Французы объявили о трансфере 27-летнего защитника в клуб из ОАЭ.
За бразильского игрока «Лион» выручит 1,3 миллиона евро, еще 0,9 млн могут быть выплачены в виде бонусов. Также французский клуб получит 50% от суммы при перепродаже игрока.
С января Адриэлсон выступал за «Андерлехт» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лиона»
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