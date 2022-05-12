Гвардиола о де Брюйне после покера: «Неудержимый, блестящий, потрясающий, выдающийся, идеальный»

Пеп Гвардиола охарактеризовал игру Кевина де Брюйне после покера в матче с «Вулверхэмптоном».
Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о том, был ли это один из лучших матчей в исполнении полузащитника.
«Безусловно. Он довольно часто отличался в этом сезоне, но сегодня он забил четыре гола. Неудержимый, блестящий, потрясающий, выдающийся, идеальный. У него есть способность делать нечто особенное.
Он невероятный игрок, щедрый на ассисты, но он также должен забивать голы, и этот сезон – самый результативный за все время, что мы работаем вместе», – сказал Гвардиола.