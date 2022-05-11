Француз Тюрпен назначен на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал»

УЕФА назначил судей на финал Лиги чемпионов-2021/22.

Главным арбитром встречи между «Реалом» и будет француз . В этом сезоне 39-летний судья работал на 7 матчах этого турнира, в том числе, на первой игре 1/4 финала между «Челси» и . В прошлом году он обслуживал финал Лиги Европы.

Арбитр из Франции обслужит финал ЛЧ/КЕЧ впервые с 1986 года. Тогда главным судьей финального матча был Мишель Вотро.

Помогать Тюрпену будут его соотечественники Николас Данос и Сириль Грингор, резервным арбитром назначен . За ВАР будет отвечать Жером Брисар, его ассистенты – и Филиппо Мели.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая и пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс».

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