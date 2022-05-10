«В «Спартак» Федотову не надо – там все обречены на провал. Вижу его преемником Семака в «Зените». Петржела считает тренера «Сочи» лучшим в РПЛ

Властимил Петржела считает, что Владимиру Федотову не стоит идти в «Спартак».
«Владимир Федотов показывает невероятные результаты с «Сочи». Этот тренер построил команду с нуля и ведет ее к серебряным медалям РПЛ. Он сильнейший специалист в лиге на данный момент.
Ни в какой «Спартак» ему уходить не надо, там все обречены на провал. Вижу Федотова преемником Семака. Он будет следующим тренером «Зенита» после Сергея», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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