«В «Спартак» Федотову не надо – там все обречены на провал. Вижу его преемником Семака в «Зените». Петржела считает тренера «Сочи» лучшим в РПЛ

считает, что Владимиру Федотову не стоит идти в «Спартак».

«Владимир Федотов показывает невероятные результаты с . Этот тренер построил команду с нуля и ведет ее к серебряным медалям . Он сильнейший специалист в лиге на данный момент.

Ни в какой ему уходить не надо, там все обречены на провал. Вижу Федотова преемником Семака. Он будет следующим тренером «Зенита» после Сергея», – сказал бывший главный тренер .

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