Дибала вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров «Юве», догнав Баджо, – у них по 115 голов. Лидирует Дель Пьеро – 290

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Пауло Дибала вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров «Ювентуса».

Аргентинский форвард забил «Дженоа» свой 115-й гол за «бьянконери».

Теперь Дибала делит 9-е место с Роберто Баджо. Лидирует в списке Алессандро Дель Пьеро – 290 забитых мячей.

Список лучших бомбардиров в истории «Ювентуса»:

1. Алессандро Дель Пьеро – 290 голов;

2. Джампьеро Бониперти – 179;

3. Роберто Беттега – 178;

4. Давид Трезеге – 171;

5. Омар Сивори – 167;

6. Феличе Борель – 158;

7. Пьетро Анастази – 130;

8. Йон Хансен – 124;

9-10. Пауло Дибала – 115;

9-10. Роберто Баджо – 115.

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