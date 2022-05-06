Дибала вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров «Юве», догнав Баджо, – у них по 115 голов. Лидирует Дель Пьеро – 290

Пауло Дибала вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров «Ювентуса».
Аргентинский форвард забил «Дженоа» свой 115-й гол за «бьянконери».
Теперь Дибала делит 9-е место с Роберто Баджо. Лидирует в списке Алессандро Дель Пьеро – 290 забитых мячей.
Список лучших бомбардиров в истории «Ювентуса»:
1. Алессандро Дель Пьеро – 290 голов;
2. Джампьеро Бониперти – 179;
3. Роберто Беттега – 178;
4. Давид Трезеге – 171;
5. Омар Сивори – 167;
6. Феличе Борель – 158;
7. Пьетро Анастази – 130;
8. Йон Хансен – 124;
9-10. Пауло Дибала – 115;
9-10. Роберто Баджо – 115.
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