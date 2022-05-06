Райс – судье после вылета «Вест Хэма» из ЛЕ: «Почти уверен, что тебе заплатили. Чертова коррупция»

Деклан Райс обвинил судью в коррупции после вылета «Вест Хэма» из Лиги Европы.
Вчера английский клуб проиграл «Айнтрахту» (0:1, первый матч – 1:2) и выбыл из турнира на стадии полуфинала.
В течение ответной игры главный судья Хесус Хиль Мансано удалил защитника лондонцев Аарона Крессуэлла, а также главного тренера Дэвида Мойеса.
Камеры Fox Sports запечатлели, как Райс обратился к арбитру в подтрибунном помещении.
«Судья, судья, ты так слабо отработал. Ты так плох. Как можно было отработать так плохо? Честно, почти уверен, что тебе заплатили. Чертова коррупция», – сказал полузащитник «Вест Хэма».
Райс о вылете «Вест Хэма»: «Айнтрахт» точно не лучше «Севильи» или «Лиона». Но судья принимал плохие решения, и когда кое-кто против тебя, мало что можно сделать»
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