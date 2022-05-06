Райс о вылете «Вест Хэма»: «Айнтрахт» точно не лучше «Севильи» или «Лиона». Но судья принимал плохие решения, и когда кое-кто против тебя, мало что можно сделать»

Хавбек остался недоволен вылетом из от .

В течение ответной полуфинальной игры, завершившейся победой немецкого клуба со счетом 1:0, главный судья Хесус Хиль Мансано удалил защитника лондонцев Аарона Крессуэлла, а также главного тренера .

«Я расстроен. Мы проделали большой путь. У нас не самый мощный состав, но то, как мы боремся в каждой игре, вызывает у меня чувство гордости.

Мы искренне верили в то, что не проиграем по сумме двух матчей. Это хорошая команда, но ни в коем случае не лучше, чем «Севилья» или «Лион». Но все сложилось не в нашу пользу.

Наверное, красная карточка была заслуженной, но некоторые другие решения судьи были плохими. Казалось, что все работает против нас. И когда есть тот, кто выступает против тебя, мало что можно с этим сделать», – сказал Райс.

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