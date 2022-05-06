Мойес пнул мяч в сторону болбоя в полуфинале Лиги Европы «Айнтрахт» – «Вест Хэм». Тренера удалили

ударил мячом в сторону болбоя во время полуфинала .

Главный тренер потерял контроль над собой в конце ответного полуфинала с (1:3 по сумме двух матчей).

Болбой на арене «Дойче банк Парк» бросил мяч под ноги 59-летнему шотландцу, и тот ударил в сторону парня.

Испанский судья расценил это как неспортивное поведение и удалил Мойеса за 13 минут до конца игры, в которой его команда уступала со счетом 0:1.

Из-за красной карточки Мойес пропустит как минимум один ближайший матч в турнире под эгидой , но тренера могут наказать более жестко.

«Я должен извиниться за то, что пнул мяч в болбоя. Он бросил мяч неподалеку от меня, мне было удобно пробить с лету.

Я не попал в него, пробил мимо. Он мог подать мяч прямо мне, но предпочел не спешить. Это была важная игра, которую мы пытались выиграть», – сказал Мойес после матча.

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