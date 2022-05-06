«Айнтрахт» вышел в финал еврокубка в 3-й раз в истории и впервые с 1980 года

«Айнтрахт» вышел в финал еврокубка впервые с 1980 года.

Немецкая команда одержала победу над «Вест Хэмом» в ответном полуфинальном матче (1:0, первый матч – 2:1) и вышла в финал турнира.

Это третий финал еврокубка в истории . В сезоне-1959/60 они уступили «Реалу» в Кубке европейских чемпионов (3:7), а в сезоне 1979/80 обыграли гладбахскую «Боруссию» в двухматчевом финале Кубка УЕФА за счет большего количества мячей на выезде (2:3, 1:0).

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