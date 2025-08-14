«Ман Сити» показал 3-й комплект формы на новый сезон – серый с неоново-зелеными вставками и рисунком капель. Он символизируют погоду Манчестера

«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на предстоящий сезон.

«Манчестер Сити» и Puma представили третью форму на сезон-2025/26, вдохновленную знаменитой манчестерской погодой.

Эта форма предназначена для «Сити», который играет под дождем. «Манчестер Сити » – символ народа, культуры и духа Манчестера.

Новая третья форма создана для тех, кто носит «Сити» в своем сердце, в дождь или в солнечную погоду. В Манчестере часто бывает серое небо, но «Сити» показывает на поле захватывающий футбол в любую погоду.

Детальная графика с каплями дождя покрывает всю футболку и шорты, контрастируя с яркими неоново-зелеными акцентами на шее, плечах и боках, символизируя выдающееся качество «Манчестер Сити». Градиент от зеленого к синему проходит по центральному логотипу Puma и эмблеме клуба, переходя на гетры, создавая целостный образ всей формы, напоминающий переливающуюся воду.

Завершает дизайн эмблема клуба, имитирующая капли воды на окне – тонкий намек на наш дом. Форма несет в себе послание из Манчестера: даже когда идет дождь, мы сияем», – говорится на сайте «Манчестер Сити».

Фото: mancity.com