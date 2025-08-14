  • Спортс
  • Глава АПЛ о вердикте по делу о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Решает независимая комиссия, нам остается лишь ждать. Редко судебные процессы идут меньше, чем предполагалось»
Глава АПЛ о вердикте по делу о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Решает независимая комиссия, нам остается лишь ждать. Редко судебные процессы идут меньше, чем предполагалось»

Глава АПЛ призвал набраться терпения, ожидая вердикта по делу «Манчестер Сити».

В феврале 2023 года Премьер-лига обвинила «горожан» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года.

С сентября по декабрь 2024 года проходили слушания по делу проходило перед независимой комиссией. Ожидалось, что решение будет вынесено в первом квартале 2025-го.

– О системе и о том, как она работает, могу сказать, что это независимый суд. Как только обвинения выдвинуты, они передаются на рассмотрение независимой комиссии. Они отвечают за процесс и его сроки.

Они слушают дело, они выносят вердикт. Мы не имеем никакого влияния на него или на сроки рассмотрения дела. И это правильно с точки зрения независимости – решения принимают не зависящие от нас люди. Нам остается лишь ждать.

– Вас разочаровывает долгое ожидание вердикта?

– Мое разочарование не имеет значения. Я должен лишь ждать. Судебные процессы редко занимают меньше времени, чем предполагалось. Нужно набраться терпения, – сказал руководитель АПЛ Ричард Мастерс.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?5067 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
Ричард Мастерс
финансовый фэйр-плей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
