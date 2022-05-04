Обраньяк о Месси в «ПСЖ»: «Его могут считать лучшим в истории, но Роналду лучше проявил себя после перехода. Лео нельзя уходить после такого провала»

Экс-хавбек «Лилля» высказался о сезоне форварда в «ПСЖ».

«Месси принял участие в 22 голах за 31 матч, играя при этом не великолепно и даже не плохо. Это многообещающе, потому что я верю в гордость чемпиона. Я думаю, что он не останется на таком уровне, он просто не имеет права.

Когда люди будут сравнивать его с , проявившим себя после перехода гораздо лучше, это будет их смущать. Так что он почти обязан прибавить.

В зависимости от поколения люди могут считать его лучшим игроком в истории. Ему нельзя уходить после такого провала, тем более из . Нельзя сравнивать это с переходом в МЛС, когда можно было бы сказать, что это все равно конец карьеры. Это большой европейский клуб.

Месси находится в такой ситуации, в которой ему, возможно, нужно чуть больше времени на адаптацию и подготовку», – сказал эксперт в эфире L’Equipe TV.