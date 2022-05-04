Это’О о «Золотом мяче»: «Если ты африканский игрок, тебе сложнее выиграть. Это должно изменить спортивную историю нашего континента. Мы таланты, а не бедняки»

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Самюэль Это’О заявил, что африканским игрокам сложнее получить «Золотой мяч»

«Это констатация факта. Если ты африканский игрок, тебе сложнее выиграть его. Только у Веа в 1995-м получилось. 27 лет назад. Это также должно изменить спортивную историю нашего континента.

Мы не просто бедные люди, обреченные на судьбу, уготованную нам другими, мы обладаем техническим совершенством: звезда НБА Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» – камерунец, и хотя он только что получил травму, он был одним из лучших игроков чемпионата. Эритрейский велогонщик Биниам Гирмей выиграл «Гент-Вевельгем», став первым африканским гонщиком, одержавшим победу в великой классике.

Мы таланты, а не бедняки», – сказал бывший нападающий «Барселоны». 

 

 

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