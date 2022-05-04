Агент об интересе к форварду «Енисея» Окладникову в РПЛ: «Почти от всех клубов, кроме «Зенита» и «Спартака»

, агент форварда «Енисея» , рассказал об интересе к игроку.

В текущем розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России нападающий забил «Локомотиву» (4:0) и сделал дубль в четвертьфинале с «Рубином» (3:1).

– Предложения есть. Из Премьер-лиги их много. Почти от всех команд, кроме «Зенита» и «Спартака». Но мы не торопимся. Надо доиграть сезон и смотреть, кто будет тренерами. Андрею всего 22 года, ему нужно получать больше игрового времени, это важно.

– Значит, есть предложения от «Динамо», ЦСКА и «Локомотива»?

– С кем-то встречаться – не значит жениться. Аукцион тоже устраивать не собираемся. В «Локомотив» вообще нет смысла идти. У них и так хорошее нападение, а сейчас взяли еще черногорца. Мы же тоже не вещь, чтобы просто так продаваться.

Надо идти туда, где будешь играть. Кто хочет быть шестым-седьмым нападающим? Конкуренцию никто не отменял, но, когда клуб берет игрока за большие деньги, понятно, что ставить будут его. Так что мы никуда не бегаем.

В идеале – попробовать с выйти в . У Андрея контракт действует еще год, – сказал Сафонов.

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