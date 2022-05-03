«МЮ» пытался перехватить Адейеми у «Боруссии», предложив более 9 млн евро в год, но игрок отказался

решил не переходить в .

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист готовится к переходу в дортмундскую «Боруссию», где будет получать 6,5 миллиона евро в год.

Однако недавно игроку поступило более выгодное предложение от английского клуба: 150 тысяч фунтов в неделю, то есть более 9 миллионов евро в год.

Но Адейеми отклонил предложение манкунианцев, поскольку хочет присоединиться к .

В нынешнем сезоне Адейеми забил 17 голов в 26 матчах чемпионата Австрии. Его статистика – здесь.