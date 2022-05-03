Роман Павлюченко: «Зенит» откровенно сильнее всех в РПЛ. «Динамо» могло побороться, но не хватило опыта»

заявил, что «Зенит» откровенно сильнее всех команд в .

Питерский клуб досрочно стал чемпионом России после победы над «Локомотивом» (3:1).

«Команда просто выше всех остальных на голову.

откровенно сильнее всех команд в лиге, сама игра на порядок сильнее. В составе множество сильных футболистов.

тоже хорошо смотрелось по ходу этого сезона, могли побороться за чемпионство, но не хватило опыта.

Команда еще молодая, посмотрим, как у них сложится в следующем сезоне», – сказал бывший нападающий «Спартака» и сборной России.

«Зенит» взял девятое чемпионство и хочет вторую звезду. До «Спартака» в России – два титула