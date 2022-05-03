«Ростов» хочет приобрести хавбека «Зенита» Кравцова. У «Нижнего Новгорода» нет права выкупа

«Ростов» интересуется полузащитником «Зенита» Кириллом Кравцовым.
По информации «Матч ТВ», ростовчане хотят купить футболиста в летнее трансферное окно.
Зимой «Нижний Новгород» взял 19-летнего игрока в аренду на полтора года, но в соглашении нет пункта о выкупе.
Кроме того, «Зенит» имеет право отозвать игрока в любой трансферный период. В свою очередь, «Нижний Новгород» хотел бы сохранить футболиста.
В текущем розыгрыше РПЛ Кравцов провел 17 матчей, забив 1 мяч и отдав 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.