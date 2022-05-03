Президент «Урала» об отстранении России: «В очередной раз демонстрируются двойные стандарты. Сейчас обязательно нужно расширять лигу»

Президент прокомментировал решение УЕФА об отстранении российских команд.

– Все это очень печально, конечно. Мы все переживаем, при чем здесь футболисты, спортсмены? Все говорят, что спорт вне политики, но в очередной раз демонстрируются двойные стандарты.

– Хотя Президент УЕФА Александер Чеферин говорил, что российские спортсмены страдать не должны.

– Они только говорят красиво, а делают все наоборот. Век спортсмена и так короткий, так еще они их и ограничивают. Люди с самого детства занимаются футболом, тренируются, играют, а в конце получают такие баны. Я не понимаю этого. У меня просто нет слов.

– Что теперь будет с российским футболом?

– Думаю, что РФС будут принимать колоссальные усилия, чтобы вернуть нас. Конечно, нам сейчас нужно расширять лигу, больше команд – больше матчей. Это обязательно нужно сделать.

Что-то будем думать, делать. Нужно больше соревнований. Наверное, можно и чемпионат России чуть раньше начать, например, в начале июля, чтобы не играть в декабре по холоду. Мы даже сейчас по своим болельщикам видим, что когда тепло, они с удовольствием приходят на трибуны и поддерживают команду. В общем, будем думать, – сказал .